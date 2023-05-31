Айнтрахт викупив півзахисника у ПСЖ

Ерік Жуніор Ебімбе став гравцем Айнтрахта

Айнтрахт оголосив про викуп французького півзахисника ПСЖ Еріка Жуніора Ебімбе.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

22-річний хавбек, який рік виступав за Айнтрахт на правах оренди, підписав із клубом із Франкфурта контракт, який діятиме до літа 2027 року.

За даними ЗМІ, німецький клуб заплатив ПСЖ 6,5 млн євро за викуп контракту французького футболіста.

У поточному сезоні Ебімбе забив 3 голи у 28 матчах за Айнтрахт у всіх турнірах.

Нагадаємо, Мілан домовився про контракт з хавбеком Айнтрахта.

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