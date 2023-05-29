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Маркевич близький до призначення у Карпати

72-річний фахівець днями повернувся з Іспанії та на останньому матчі львів’ян провів розмову з президентом клубу Володимиром Матківським.
Сьогодні 12:31 391 0
Маркевич близький до призначення у Карпати
#Карпати, #Мирон Маркевич

Джерело - Чемпіон.

Український тренер Мирон Маркевич стане новим головним тренером Карпат.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

"Сьогодні Мирон Маркевич має очолити Карпати. Ймовірність цього дуже висока.

За нашою інформацією, днями Маркевич повернувся з Іспанії та під час матчу Карпат з Оболонню провів попередню розмову з президентом клубу Володимиром Матківським.

Питання про перебування у Карпатах Андрія Тлумака у клубі залишається відкритим. Однак його присутність у штабі Маркевича виключена", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Маркевич уже неодноразово тренував Карпати — у 1992−1995, 1996−1998, 2001−2002 і 2002−2004 роках.

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