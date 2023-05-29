Маркевич близький до призначення у Карпати

Джерело - Чемпіон.
Український тренер Мирон Маркевич стане новим головним тренером Карпат.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
"Сьогодні Мирон Маркевич має очолити Карпати. Ймовірність цього дуже висока.
За нашою інформацією, днями Маркевич повернувся з Іспанії та під час матчу Карпат з Оболонню провів попередню розмову з президентом клубу Володимиром Матківським.
Питання про перебування у Карпатах Андрія Тлумака у клубі залишається відкритим. Однак його присутність у штабі Маркевича виключена", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Маркевич уже неодноразово тренував Карпати — у 1992−1995, 1996−1998, 2001−2002 і 2002−2004 роках.