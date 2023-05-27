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Маліновський: Люди в Україні хочуть жити якомога далі від росіян

Хавбек Марселя розповів про відношення жителів України до росіян
Сьогодні 12:44 223 0
Маліновський: Люди в Україні хочуть жити якомога далі від росіян
Фото: Getty Images
#Руслан Маліновський, #Марсель

Джерело - France 24.

Півзахисник Марселя Руслан Маліновський розповів французьким ЗМІ про ситуацію в Україні під час повномасштабної війни з росією.

Слова українця цитує France 24.

"Ситуація цілком зрозуміла. Люди в Україні хочуть жити якомога далі від росіян. Ми більше не хочемо про них чути. Всі втомилися від цієї війни. Люди втратили домівки, діти змушені були тікати через те, що прийшли росіяни.

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Зі свого боку я роблю те, що можу разом з моєю організацією Malinovskyi Charity. Ми проводили аукціони, збирали гуманітарну допомогу. Я також зустрічався з українськими дітьми у школі в Марселі. Хочу допомогти їм, подарувати маленьку посмішку в ці важкі часи", - сказав Маліновський.

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