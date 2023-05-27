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Макрон привітав Марсель Маліновського з 30-річчям від моменту перемоги в ЛЧ

Президент Франції привітав Марсель
Сьогодні 08:50 177 0
Макрон привітав Марсель Маліновського з 30-річчям від моменту перемоги в ЛЧ
Фото: Getty Images
#Макрон, #Руслан Маліновський, #Марсель

Джерело - RMC Sport.

Президент Франції Еммануель Макрон привітав Марсель, за який виступає Руслан Маліновський, з 30-річчям від моменту перемоги в Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє RMC Sport.

"Дуже багато думав про вас. По-перше, бо того вечора 30 років тому ви змусили мене мріяти та вібрувати, як і мільйонів інших французів, а не лише марсельців. Ніколи не припиняв бути вірним Марселю. Ви - легендарне покоління, яке допомогло здобути цю європейську зірку. Завжди та знову", - сказав Макрон .

У сезоні 1992/93 Марсель переміг у фіналі Ліги чемпіонів Мілан з рахунком 1:0.

Нагадаємо, Маліновський пояснив свою посередню гру у Марселі.

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