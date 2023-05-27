Макрон привітав Марсель Маліновського з 30-річчям від моменту перемоги в ЛЧ

Президент Франції Еммануель Макрон привітав Марсель, за який виступає Руслан Маліновський, з 30-річчям від моменту перемоги в Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє RMC Sport.

"Дуже багато думав про вас. По-перше, бо того вечора 30 років тому ви змусили мене мріяти та вібрувати, як і мільйонів інших французів, а не лише марсельців. Ніколи не припиняв бути вірним Марселю. Ви - легендарне покоління, яке допомогло здобути цю європейську зірку. Завжди та знову", - сказав Макрон .