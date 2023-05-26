Лемпард: Я буду повертатись у Челсі багато разів

В. о. головного тренера Челсі Френк Лемпард готовий у майбутньому повернутися у Челсі.

Про це розповів сам фахівець.

"Я буду повертатись у Челсі багато разів. Я до цього ставлюся досить спокійно і не надто ностальгую. У мене ніколи не буде відчуття, що я прощаюся з уболівальниками.

Це буде кінець сезону і кінець мого повернення, але зазвичай, коли ти залишаєш клуб, тобі як тренеру не потрібне "ура". В один день ти в команді, наступного дня вже ні, і це нормально.

Коли ти починаєш кар'єру тренера, це не означає, що ти назавжди залишишся в клубі, в якому ти провів 13 років як гравець. Я, безумовно, дуже цінуватиму підтримку вболівальників у неділю.

Найбільше я хотів би дати їм хорошу гру перед літньою перервою, щоб вони відчули трохи більше позитиву", - сказав Лемпард.