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Лемпард: Я буду повертатись у Челсі багато разів

Френк Лемпард прокоментував завершення контракту з Челсі
Сьогодні 18:39 278 0
Лемпард: Я буду повертатись у Челсі багато разів
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Лемпард, #Челсі

Джерело - tribuna.com.

В. о. головного тренера Челсі Френк Лемпард готовий у майбутньому повернутися у Челсі.

Про це розповів сам фахівець.

"Я буду повертатись у Челсі багато разів. Я до цього ставлюся досить спокійно і не надто ностальгую. У мене ніколи не буде відчуття, що я прощаюся з уболівальниками.

Це буде кінець сезону і кінець мого повернення, але зазвичай, коли ти залишаєш клуб, тобі як тренеру не потрібне "ура". В один день ти в команді, наступного дня вже ні, і це нормально.

Коли ти починаєш кар'єру тренера, це не означає, що ти назавжди залишишся в клубі, в якому ти провів 13 років як гравець. Я, безумовно, дуже цінуватиму підтримку вболівальників у неділю.

Найбільше я хотів би дати їм хорошу гру перед літньою перервою, щоб вони відчули трохи більше позитиву", - сказав Лемпард.

Контракт Лемпарда діє до кінця сезону. У наступному сезоні команду очолить Маурісіо Почеттіно. Матч Челсі - Ньюкасл відбудеться 28 травня. Початок о 18:30.

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