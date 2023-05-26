Фігу: У фіналі Ліги чемпіонів вболіватиму за Інтер

Джерело - AS.
Колишній футболіст збірної Португалії та Інтера Луїш Фігу вболіватиме у фіналі Ліги чемпіонів за міланців.
Про це він розповів напередодні вирішального поєдинку.
"Фінал Ліги чемпіонів - це завжди незабутня подія. Я впевнений, що буде чудова атмосфера. Після захоплюючого фіналу, зіграного в Стамбулі між Міланом і Ліверпулем, люди почали з нетерпінням чекати вирішального матчу в цьому році.
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У мене багато друзів у Манчестер Сіті. Усі вважають Сіті фаворитом. Але я свого часу грав за Інтер, тому вболівати, звісно, буду вболівати за міланський клуб. Я сподіваюся, що вони зможуть перемогти. Думаю, ми побачимо напружену, захоплюючу та конкурентну гру", – сказав Фігу.
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