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Фігу: У фіналі Ліги чемпіонів вболіватиму за Інтер

Сьогодні 15:03 218 0
Фігу: У фіналі Ліги чемпіонів вболіватиму за Інтер
#Інтер, #Ліга чемпіонів, #Фігу

Джерело - AS.

Колишній футболіст збірної Португалії та Інтера Луїш Фігу вболіватиме у фіналі Ліги чемпіонів за міланців.

Про це він розповів напередодні вирішального поєдинку.

"Фінал Ліги чемпіонів - це завжди незабутня подія.  Я впевнений, що буде чудова атмосфера. Після захоплюючого фіналу, зіграного в Стамбулі між Міланом і Ліверпулем, люди почали з нетерпінням чекати вирішального матчу в цьому році.

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У мене багато друзів у Манчестер Сіті. Усі вважають Сіті фаворитом. Але я свого часу грав за Інтер, тому вболівати, звісно, буду вболівати за міланський клуб. Я сподіваюся, що вони зможуть перемогти. Думаю, ми побачимо напружену, захоплюючу та конкурентну гру", – сказав Фігу.

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