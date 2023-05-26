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Беллінгем наступного тижня приєднається до Реала

Сума трансферу складе 100 мільйонів євро з бонусами
Сьогодні 11:20 219 0
Беллінгем наступного тижня приєднається до Реала
Фото: Getty Images
#Боруссія Дортмунд, #Реал Мадрид, #Джуд Беллінгем

Джерело - Чемпіон.

Реал і Боруссія Дортмунд досягли принципової домовленості щодо трансферу Джуда Беллінгема.

Про це повідомляє Transfer News Live.

Сума трансферу складе 100 мільйонів євро з бонусами. Перехід буде завершено вже наступного тижня.

Беллінгем проводить третій сезон у складі дортмундської Боруссії.

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