Беллінгем наступного тижня приєднається до Реала

Реал і Боруссія Дортмунд досягли принципової домовленості щодо трансферу Джуда Беллінгема.

Про це повідомляє Transfer News Live.

Сума трансферу складе 100 мільйонів євро з бонусами. Перехід буде завершено вже наступного тижня.

Беллінгем проводить третій сезон у складі дортмундської Боруссії.

