Беллінгем наступного тижня приєднається до Реала

Джерело - Чемпіон.
Реал і Боруссія Дортмунд досягли принципової домовленості щодо трансферу Джуда Беллінгема.
Про це повідомляє Transfer News Live.
Сума трансферу складе 100 мільйонів євро з бонусами. Перехід буде завершено вже наступного тижня.
Беллінгем проводить третій сезон у складі дортмундської Боруссії.
🚨 Real Madrid and Dortmund have reached an agreement in principle for the transfer of Jude Bellingham. £100m + add ons. He will join Real Madrid next week.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 25, 2023
(Source: @jfelixdiaz) pic.twitter.com/QM2QsT2wKU
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