Моурінью: Думаю, Дибала не зможе зіграти у фіналі Ліги Європи

Нападник Роми Пауло Дибала не зможе відновитися від травми до фіналу Ліги Європи з Севільєю, який відбудеться 31 травня.

Про це розповів головний тренер римлян Жозе Моурінью.

"Я думаю, що він не зможе грати. Але я також чесно кажу, що сподіваюся, що він зможе бути на лаві запасних. Я думаю, що це остання гра сезону, навіть якщо після цього зіграємо зі Спецією, але якщо я думаю про Пауло, то фінал — це остання гра сезону для нього. Якщо Пауло зможе бути на лаві запасних і зможе вийти на 15-20 хвилин, я вже щасливий.

Ми намагалися його використати. Коли ви думаєте про фінал, ви думаєте про підготовку до фіналу. Проти Салернітани я думав, що він міг би зіграти, як і проти "Болоньї". Ми намагаємося зробити все. З Фіорентиною його не буде", - сказав Моурінью.