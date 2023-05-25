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Моурінью: Думаю, Дибала не зможе зіграти у фіналі Ліги Європи

Жозе Моурінью прокоментував відновлення Пауло Дибали
Сьогодні 21:39 262 0
Моурінью: Думаю, Дибала не зможе зіграти у фіналі Ліги Європи
Фото - gettyimages
#Пауло Дибала, #Рома, #Жозе Моурінью

Джерело - tribuna.com.

Нападник Роми Пауло Дибала не зможе відновитися від травми до фіналу Ліги Європи з Севільєю, який відбудеться 31 травня.

Про це розповів головний тренер римлян Жозе Моурінью.

"Я думаю, що він не зможе грати. Але я також чесно кажу, що сподіваюся, що він зможе бути на лаві запасних. Я думаю, що це остання гра сезону, навіть якщо після цього зіграємо зі Спецією, але якщо я думаю про Пауло, то фінал — це остання гра сезону для нього. Якщо Пауло зможе бути на лаві запасних і зможе вийти на 15-20 хвилин, я вже щасливий.

Ми намагалися його використати. Коли ви думаєте про фінал, ви думаєте про підготовку до фіналу. Проти Салернітани я думав, що він міг би зіграти, як і проти "Болоньї". Ми намагаємося зробити все. З Фіорентиною його не буде", - сказав Моурінью.

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