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Шаран оцінив нічию з Рухом

Володимир Шаран прокоментував нічию з Рухом
Сьогодні 20:43 201 0
Шаран оцінив нічию з Рухом
#Минай, #Володимир Шаран

Джерело - fcminaj.com.

Минай не використав свої моменти у грі проти Руха (0:0).

Про це розповів наставник закарпатської команди Володимир Шаран.

"Такі матчі, коли залишаються два-три тури до кінця, завжди проходять у боротьбі, яку ми й побачили. І у Руха, і у нас одне завдання – продовжити свій виступ в УПЛ у наступному сезоні. Вдячний хлопцям за те, що вони виконували все, що від них вимагалося, поки були сили. Ми розуміли, проти кого граємо – це молода, організована команда. У першому таймі ми намагалися багато пресингувати, моментами це виходило. На превеликий жаль, дві поперечини не дозволили нам забити такий бажаний м’яч до перерви.

А у другому таймі я знав, що ми підсядемо. Захищалися, менше пресингували. Зіграли більш компактно в захисті, організовано. З появою на полі Таллеса гра Руха змінилася в кращий бік. Але моментів, чесно кажучи, я не пам’ятаю біля наших воріт. Крім кількох класних прострілів. У другому таймі вже була гра на нічию, яка потрібна, і яка, напевно, задовольнила команду.

Наскільки ця нічия допоможе команді уникнути перехідних матчів? Важко сказати, треба дивитися, як зіграють конкуренти. І вже від цих результатів відштовхуватись. Але ми не ведемо підрахунки, а розуміємо, що треба здобувати перемоги в кожному матчі. 30 набраних нами очок може і не вистачити, може не вистачити навіть 31-го. Важко сказати. Ситуація така, що кожна перемога підіймає одразу на кілька сходинок. Ось як вийшло після звитяги над Чорноморцем: вони мали багато моментів, а ми перемогли й вийшли з небезпечної зони.

Ще два тури – вирішальні. Дай Боже, аби Минай та Рух продовжили свої виступи в УПЛ", - сказав Шаран.

Раніше Минай та Рух не визначили сильнішого.

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