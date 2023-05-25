Минай та Рух не визначили сильнішого в 28 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Минай та Рух розписали мирову в межах 28-го туру української Прем'єр-ліги.
Команди не відзначилися забитими голами.
Чемпіонат України - УПЛ
28 тур, 25 травня
Минай - Рух 0:0
Склади команд:
Минай: Бандура, Гончар (Дмитрук 64), Кравчук, Нємчанінов, Булеза, Вітенчук (Шишка 69), Петько, Рогозинський (Чуєв 83), Твердохліб, Вишневський (Коломоєць 83), Мельник (Гечев 83)
Запасні: Пеньков, Кемкін, Чуєв, Трубочкін, Дмитрук, Голуб, Паламар, Байдал, Коломоєць, Шишка, Гечев
Рух: Паньків, Роман, Слюбик, Дідик, Лях, Довгий (Таллес 46), Підгурський, Сапуга, Альваренга (Руніч 56 (Карабін 89), Соломон (Квасниця 67), Климчук
Запасні: Ледвій, Квасниця, Холод, Джеферсон, Веремієнко, Притула, Карабін, Руніч, Таллес, Мисик
Попередження: Роман 17, Рогозинський 18, Кравчук 77, Петько 90+2, Сапуга 90+4
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