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Бастоні та Чалханоглу продовжать контракт з Інтером

Зарплата Бастоні становитиме 5 мільйонів євро на рік
Сьогодні 11:09 203 0
Бастоні та Чалханоглу продовжать контракт з Інтером
Фото: AFP
#Бастоні, #Інтер, #Чалханоглу

Джерело - Чемпіон.

Інтер продовжить контракти з двома ключовими гравцями команди.

Про ц е повідомляє Фабріціо Романо.

Нові угоди будуть укладені з півзахисником Хаканом Чалханоглу та центральним захисником Алессандро Бастоні.

Контракт з першим буде продовжено до червня 2027 року, з другим - до червня 2028-го.

Зазначається, що зарплата Бастоні становитиме 5 мільйонів євро на рік.

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Допис, поширений Fabrizio Romano (@fabriziorom)

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