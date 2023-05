Захисник Барселони Альба безкоштовно покине клуб

Захисник Барселони Жорді Альба покине каталонський клуб влітку.

Про це повідомляє Інсайдер Фабріціо Романо.

Іспанець залишить команду в якості вільного агента.

