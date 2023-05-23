Кварцяний: Якби Кварцяний тренував Динамо, вони грали б краще

Екстренер Волині прокоментував гру Динамо цього сезону

Джерело - FanDay.

Багато гравців Динамо досягли своєї стелі у розвитку.

Про це заявив колишній тренер Волині Віталій Кварцяний.

"Особистостей у Динамо зараз немає після відходу Циганкова. Мені в київській команді імпонує лише Беніто. Він добре вписався і певною мірою компенсував відхід Віктора. Від Беніто є загроза - він грає нестандартно та гостро. Але у Динамо зараз немає конструктивної командної гри на атаку. Луческу що, забув, як його команди грали раніше?

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Не треба думати, що українські футболісти гірші за бразильські. Багато гравців Динамо досягли своєї стелі у розвитку, але без них кияни гратимуть ще слабше. Можу сказати, що в УПЛ зараз немає футболістів, які зможуть заграти в топ-10 командах чемпіонату Англії, окрім Довбика.

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Ви думаєте, якби Кварцяний тренував Динамо, то вони гірше грали б? Я впевнений, що вони грали б краще! Але мені цього не дано, як і Вернидубу із Григорчуком", – відповів Кварцяний.

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