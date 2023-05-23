Головне
Промоутер Усика розповів про ринкову вартість наступного бою українця
Сьогодні 08:57 620
Каррагер включив Зінченка у символічну збірну сезону АПЛ
Сьогодні 10:33 114
Денвер переграв Лейкерс і став першим фіналістом НБА
Сьогодні 08:34 257
Збірна Канади зіграє з Чехією, Швеція - зі США: розклад матчів ЧС-2023 на 23 травня
Сьогодні 07:15 532
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 06:22 15978
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 00:08 60747
Зоря домовилася про викуп Герреро у Маккабі
Вчора 23:17 539
Збірна Канади сенсаційно поступилася Норвегії: результати матчів ЧС-2023
Вчора 23:13 677
Суд зняв з Ювентуса 10 очок у турнірній таблиці Серії А
Вчора 21:38 803
Карпати поступились ЛНЗ, Оболонь та Полісся зіграли внічию: результати 7 туру Першої ліги
Вчора 20:16 1446
Прямі трансляції

Кварцяний: Якби Кварцяний тренував Динамо, вони грали б краще

Екстренер Волині прокоментував гру Динамо цього сезону
Сьогодні 10:40 378 0
Кварцяний: Якби Кварцяний тренував Динамо, вони грали б краще
#Волинь, #Динамо Київ, #Віталій Кварцяний

Джерело - FanDay.

Багато гравців Динамо досягли своєї стелі у розвитку.

Про це заявив колишній тренер Волині Віталій Кварцяний.

"Особистостей у Динамо зараз немає після відходу Циганкова. Мені в київській команді імпонує лише Беніто. Він добре вписався і певною мірою компенсував відхід Віктора. Від Беніто є загроза - він грає нестандартно та гостро. Але у Динамо зараз немає конструктивної командної гри на атаку. Луческу що, забув, як його команди грали раніше?

  Актуально: Динамо послало Барселону грати на росію

Не треба думати, що українські футболісти гірші за бразильські. Багато гравців Динамо досягли своєї стелі у розвитку, але без них кияни гратимуть ще слабше. Можу сказати, що в УПЛ зараз немає футболістів, які зможуть заграти в топ-10 командах чемпіонату Англії, окрім Довбика.

  Читайте: Волошин забив дебютний м’яч за Динамо

Ви думаєте, якби Кварцяний тренував Динамо, то вони гірше грали б? Я впевнений, що вони грали б краще! Але мені цього не дано, як і Вернидубу із Григорчуком", – відповів Кварцяний.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Фінал Ліги Чемпіонів 2023 Манчестер Сіті проти Інтера: букмекери визначили головного претендента на перемогу Фінал Ліги Чемпіонів 2023 Манчестер Сіті проти Інтера: букмекери визначили головного претендента на перемогу 1905
ЛНЗ - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга ЛНЗ - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 1586
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 60747
Відео дня: Перше українське золото на літніх Олімпійських іграх в Атланті Відео дня: Перше українське золото на літніх Олімпійських іграх в Атланті 1815
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 15978
Рейтинг ATP: Крутих втратив кілька позицій Рейтинг ATP: Крутих втратив кілька позицій 53582
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 280298
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 13037
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 70814
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 56016
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 31061
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 36211 1