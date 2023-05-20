Волошин забив дебютний м’яч за Динамо

Волошин відзначився голом у матчі проти Олександрії

Динамо розгромило Олександрію у 27 турі УПЛ (5:1).

19-річний півзахисник Динамо Назар Волошин забив свій дебютний м’яч у офіційному матчі за основну команду клубу. Він вийшов на поле на 82-й хвилині гри за рахунку 1:4. А на 88-й він забив п’ятий гол у ворота Олександрії

Нагадаємо, першу половину сезону Волошин провів в оренді у Кривбасі, за який зіграв 13 матчів (всі у стартовому складі) та забив 4 м’ячі. У складі Динамо у цьому сезоні на рахунку Волошина 9 матчів (4 у старті).

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!