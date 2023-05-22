Майбутнє Львова визначиться на зустрічі менеджменту з власником клубу

Джерело - sportarena.com.
Майбутнє Львова буде визначено через тиждень на зустрічі менеджменту клубу з власником Богданом Копитком.
Про це повідомляє SportArena.
За даними джерела, менеджмент має намір боротися за існування клубу та зберегти 2/3 складу. При цьому команду покине більшість зимових новачків.
Нагадаємо, Львів після поразки від Руха офіційно вилетів з УПЛ та гарантував собі останнє місце у турнірній таблиці. Команда програла усі 10 останніх матчів.
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