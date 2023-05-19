Саудівська Аравія веде перемовини про спонсорство африканської Суперліги

Угода оцінюється на суму 200 млн доларів

Джерело - The Guardian.

Уряд Саудівської Аравії веде перемовини з Конфедерацією африканського футболу щодо спонсорства місцевої Суперліги.

Про це повідомляє The Guardian.

Угода оцінюється на суму 200 млн доларів. Коштом цього аравійці хочуть заручитися підтримкою континенту у боротьбі за право проведення чемпіонату світу у 2030 або 2034 році.

Африканська Суперліга мала стартувати в серпні цього року, але скоріш за все початок буде відкладено до сезону 2024/25, коли почне діяти спонсорська угода з Саудівською Аравією.

Участь в турнірі братимуть 24 команди. Планується, що загальний призовий фонд становитиме 100 млн доларів, що включатиме 11,6 млн для переможця. Це майже на 8 млн більше, ніж зараз отримує переможець африканської Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Льоріс веде переговори з саудівським Аль-Хілалем.

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