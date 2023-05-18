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Гвардіола виграв 100 матч у Лізі чемпіонів

Сьогодні 14:25 317 0
Гвардіола виграв 100 матч у Лізі чемпіонів
Фото - gettyimages
#Жузеп Гвардіола, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті розгромив Реал.

Для головного тренера "містян" Жузепа Гвардіоли результат звітної зустрічі також мав чимале значення в плані індивідуальної статистики.

52-річний іспанський фахівець проводив свій 160 матч у тренерській кар’єрі в рамках Ліги чемпіонів, а команда з ним на чолі перемогла всоте.

34 нічиї та 26 поразок, за 377 забитих голів та 166 пропущених також присутні на рахунку його команд.

Таким чином Гвардіола став третім фахівцем, після сера Алекса Фергюсона та Карло Анчелотті, якому підкорилась ця статистична позначка.

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