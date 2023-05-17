Манчестер Сіті розгромив Реал у півфіналі Ліги чемпіонів

Манчестер Сіті вийшов у фінал Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті вдома обіграв Реал.

Матч завершився з рахунком 4:0.

У першому таймі дублем відзначився Бернарду Сілва. У другій половині гри у свої ворота забив гол Мілітао, а наприкінці матчу Альварес забив четвертий гол у ворота Куртуа.

У фіналі Манчестер Сіті зіграє проти Інтера.

Ліга чемпіонів

Півфінал, матч-відповідь

17 травня

Манчестер Сіті - Реал Мадрид 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 23 Сілва, 2:0 - 37 Сілва, 3:0 - 76 Мілітао (автогол), 4:0 - 90+1 Альварес

Манчестер Сіті: Едерсон, Аканджи, Рубен Діаш, Вокер, Родрі, Стоунз, Гріліш, Гюндоган (Марез, 79), де Брейне (Фоден, 84), Бернарду, Голанд (Альварес, 89).

Реал: Куртуа, Камавінга (Тчуамені, 80), Алаба, Мілітао, Карвахаль (Васкес, 80), Модрич, Кроос (Асенсіо, 70), Вальверде, Вінісіус, Бензема, Родріго (Себальос, 81)

Попередження: Рубен Діаш (50), Гюндоган (62), Гріліш (90+1) – Карвахаль (56), Камавінга (75)

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