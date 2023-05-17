Айнтрахт має намір підписати нападника Болоньї Зіркзе влітку

Джерело - Sky Sport Deutschland.
Нападник Болоньї Джошуа Зіркзе перебуває у списку кандидатів Айнтрахта на літнє підписання.
Про це повідомляє Sky Sports.
Франкфуртський клуб очікує на пропозицію від Баварії щодо Рандаля Коло-Муані.
Своєю чергою Айнтрахт вже почав шукати йому заміну. Пріоритет - Муса Дембеле, який стане вільним агентом влітку. Однією з альтернатив є Юго Екітік з ПСЖ.
Тепер відомо, що Айнтрахт також цікавиться Зіркзе, який з минулого літа належить Болоньї.
Нагадаємо, Мілан домовився про контракт з хавбеком Айнтрахта.
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