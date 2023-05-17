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Айнтрахт має намір підписати нападника Болоньї Зіркзе влітку

Франкфуртці шукають заміну Коло-Муані
Сьогодні 11:40 168 0
Айнтрахт має намір підписати нападника Болоньї Зіркзе влітку
#Айнтрахт Франкфурт, #Болонья, #Коло-Муані, #Джошуа Зіркзе

Джерело - Sky Sport Deutschland.

Нападник Болоньї Джошуа Зіркзе перебуває у списку кандидатів Айнтрахта на літнє підписання.

Про це повідомляє Sky Sports.

Франкфуртський клуб очікує на пропозицію від Баварії щодо Рандаля Коло-Муані.

Своєю чергою Айнтрахт вже почав шукати йому заміну. Пріоритет - Муса Дембеле, який стане вільним агентом влітку. Однією з альтернатив є Юго Екітік з ПСЖ.

Тепер відомо, що Айнтрахт також цікавиться Зіркзе, який з минулого літа належить Болоньї.

Нагадаємо, Мілан домовився про контракт з хавбеком Айнтрахта.

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