Мілан домовився про контракт з хавбеком Айнтрахта Камадою

Він зароблятиме 3 млн євро на рік

Півзахисник Айнтрахта Даїті Камада може продовжити кар'єру в Мілані.

Про це повідомляє журналіст Даніеле Лонго.

Сторони досягли принципової домовленості щодо умов контракту 26-річного японця, який влітку стане вільним агентом. Він зароблятиме 3 млн євро на рік.

На гравця також претендують Наполі, дортмундська Боруссія, Бенфіка, Ньюкасл та Атлетіко, але сам Камада хоче перейти в Мілан.

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