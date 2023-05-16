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Зоря хоче повернути Шахаба, який покинув клуб через війну

Сьогодні 18:29 237 0
Зоря хоче повернути Шахаба, який покинув клуб через війну
#Академія Пушкаша, #Зоря, #Шахаб

Джерело - Чемпіон.

Зоря має намір повернути в команду форварда Шахаба Захеді, який на правах оренди виступає за Академію Пушкаша.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Переговори між луганським клубом та 27-річним іранцем вже тривають.

Оренда нападника розрахована до завершення сезону, проте завдяки Додатку №7 УЄФА футболіст зможе залишитися в Європі, якщо захоче.

Багато залежить від того, в якому єврокубковому турнірі Зоря розпочне наступний сезон.

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