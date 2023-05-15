Головне
Дніпро-1 переграв Минай у 26 турі УПЛ
Сьогодні 14:52 616
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 20:42 20858
Збірна США перемогла Німеччину, Канада здолала Словаччину: результати матчів ЧС-2023
Сьогодні 19:25 196
Хейні заробить в 10 разів більше, ніж Ломаченко
Сьогодні 18:09 6453 1
Інтер - Мілан: анонс і прогноз матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 17:44 669
Ломаченко: герой спорту чи міський божевільний?
Сьогодні 17:40 511
Емоції Гармаша, епічна бійка та перший трофей Реброва: 9 років тому Динамо виграло Кубок України
Сьогодні 17:08 6457 1
Олександрія переграла Колос у 26 турі УПЛ
Сьогодні 16:57 214
Довбик забив 23-й гол у сезоні
Сьогодні 15:13 426
Калініна переграла Кіз на шляху у чвертьфінал турніру WTA у Римі
Сьогодні 14:21 469
Прямі трансляції

Анчелотті знову випустить Рюдігера у старті проти Манчестер Сіті та Голанда

Анчелотті вирішив закрити Ерлінга Голанда
Сьогодні 19:56 191 0
Анчелотті знову випустить Рюдігера у старті проти Манчестер Сіті та Голанда
Фото: AFP
#Ерлінг Голанд, #Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті, #Реал Мадрид, #Рюдігер, #Карло Анчелотті

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті випустить Антоніо Рюдігера у стартовому складі на матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

Про це повідомляє Madrid Xtra.

План полягає у тому, щоб німець знову протистояв нападнику "містян" Ерлінгу Голанду.

У першій грі пару в центрі захисту Рюдігеру склав Давід Алаба, а Едер Мілітао зустріч пропускав через дискваліфікацію.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Збірна США знищила Угорщину, Канада перемогла Словенію: результати матчів ЧС-2023 Збірна США знищила Угорщину, Канада перемогла Словенію: результати матчів ЧС-2023 3956
Емоції Гармаша, епічна бійка та перший трофей Реброва: 9 років тому Динамо виграло Кубок України Емоції Гармаша, епічна бійка та перший трофей Реброва: 9 років тому Динамо виграло Кубок України 6457 1
21 рік тому фінал Ліги чемпіонів розпочався з хвилини мовчання на честь Валерія Лобановського 21 рік тому фінал Ліги чемпіонів розпочався з хвилини мовчання на честь Валерія Лобановського 2258
21 рік тому Зідан забив найкрасивіший гол Ліги чемпіонів 21 рік тому Зідан забив найкрасивіший гол Ліги чемпіонів 8766
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 20858
Хейні заробить в 10 разів більше, ніж Ломаченко Хейні заробить в 10 разів більше, ніж Ломаченко 6453 1
Рекомендуємо
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 81603 3
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 19995
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 4147
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 23719
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 81277 1
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 32689 3