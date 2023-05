Анчелотті знову випустить Рюдігера у старті проти Манчестер Сіті та Голанда

Головний тренер Реала Карло Анчелотті випустить Антоніо Рюдігера у стартовому складі на матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

Про це повідомляє Madrid Xtra.

План полягає у тому, щоб німець знову протистояв нападнику "містян" Ерлінгу Голанду.

У першій грі пару в центрі захисту Рюдігеру склав Давід Алаба, а Едер Мілітао зустріч пропускав через дискваліфікацію.

