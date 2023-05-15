Анчелотті знову випустить Рюдігера у старті проти Манчестер Сіті та Голанда

Анчелотті вирішив закрити Ерлінга Голанда

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті випустить Антоніо Рюдігера у стартовому складі на матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

Про це повідомляє Madrid Xtra.

План полягає у тому, щоб німець знову протистояв нападнику "містян" Ерлінгу Голанду.

У першій грі пару в центрі захисту Рюдігеру склав Давід Алаба, а Едер Мілітао зустріч пропускав через дискваліфікацію.

‼️🇩🇪 The plan is clear: Rüdiger vs Haaland once again. Round two. @marca pic.twitter.com/S3JmsVCFxM — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 15, 2023

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