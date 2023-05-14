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Кривбас вирвав перемогу у Руху в 26 турі УПЛ

Капич забив єдиний гол у матчі
Сьогодні 17:11 192 0
Кривбас вирвав перемогу у Руху в 26 турі УПЛ
#Кривбас, #Рух

Джерело - Чемпіон.

У матчі 26-го туру української Прем’єр-Ліги Кривбас святкував перемогу над львівським Рухом. 

Матч завершився з рахунком 1:0. Капич наприкінці матчу реалізував пенальті.

Чемпіонат України - УПЛ
26 тур, 14 травня

Кривбас - Рух 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - Капич (пен)

Кривбас: Андрій Кліщук, Тимур Стецков, Клим Приходько (В'ячеслав Рябов 90+1), Андрій Понєдєльнік, Ріфет Капич, Дмитро Хомченовський, Данило Безкоровайний, Максим Луньов (Даніель Соса 46), Роман Дебелко, Іван Дібанго, Максим Задерака

Рух: Юрій Паньків, Юрій Климчук, Остап Притула (Олексій Довгий 53), Вів Соломон-Отабор (Ілля Квасниця 65), Денис Підгурський, Фабрісіо Альваренга (Ярослав Карабін 88), Роман Дідик, Таллес Бренер, Ростислав Лях, Богдан Слюбик, Віталій Роман

Попередження: Данило Безкоровайний 28 - Роман Дідик 30

Раніше Ворскла перемогла Львів, а Зоря розгромила Металіст.

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