Кривбас вирвав перемогу у Руху в 26 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 26-го туру української Прем’єр-Ліги Кривбас святкував перемогу над львівським Рухом.
Матч завершився з рахунком 1:0. Капич наприкінці матчу реалізував пенальті.
Кривбас - Рух 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - Капич (пен)
Кривбас: Андрій Кліщук, Тимур Стецков, Клим Приходько (В'ячеслав Рябов 90+1), Андрій Понєдєльнік, Ріфет Капич, Дмитро Хомченовський, Данило Безкоровайний, Максим Луньов (Даніель Соса 46), Роман Дебелко, Іван Дібанго, Максим Задерака
Рух: Юрій Паньків, Юрій Климчук, Остап Притула (Олексій Довгий 53), Вів Соломон-Отабор (Ілля Квасниця 65), Денис Підгурський, Фабрісіо Альваренга (Ярослав Карабін 88), Роман Дідик, Таллес Бренер, Ростислав Лях, Богдан Слюбик, Віталій Роман
Попередження: Данило Безкоровайний 28 - Роман Дідик 30
Раніше Ворскла перемогла Львів, а Зоря розгромила Металіст.