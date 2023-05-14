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Ворскла на виїзді переграла Львів у 26 турі УПЛ

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Ворскла на виїзді переграла Львів у 26 турі УПЛ
#Ворскла, #Чемпіонат України, УПЛ, #ФК Львів

Джерело - Чемпіон.

Ворскла здобула перемогу над ФК Львів у межах 26-го туру української Прем'єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 0:2 на користь полтавців.

Чемпіонат України - УПЛ
26 тур, 14 травня

ФК Львів - Ворскла 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 56 Сеферрі (пен), 0:2 - 90+1 Скляр

Склади команд:

Львів: Рибка, Габріель, Вовкун, Никитюк, Кузик (Михайлів В. 71), Мильченко, Мишенко (Алібеков А. 81), Грисьо, Траоре (Сімінін 19), Свржняк (Бугай), Богунов (Ременяк 71)

Запасні: Ольховий, Сасовський, Михавко, Киричок, Михайлів Р., Бєляєв

Ворскла: Ісенко, Бацула, Кравець, Скляр (Рамірес 90+2, Пердута, Павлюк, Челядін (Черниш 81), Кане (Лопес 85), Нестеренко (Кулаковський 90+1), Сефері, Степанюк

Запасні: Домолега, Крупський, Яворський, Ізотов, Олійник

Попередження: Бацула 51, Мишенко 56

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