Ворскла на виїзді переграла Львів у 26 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Ворскла здобула перемогу над ФК Львів у межах 26-го туру української Прем'єр-ліги.
Матч завершився з рахунком 0:2 на користь полтавців.
Чемпіонат України - УПЛ
26 тур, 14 травня
ФК Львів - Ворскла 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 56 Сеферрі (пен), 0:2 - 90+1 Скляр
Склади команд:
Львів: Рибка, Габріель, Вовкун, Никитюк, Кузик (Михайлів В. 71), Мильченко, Мишенко (Алібеков А. 81), Грисьо, Траоре (Сімінін 19), Свржняк (Бугай), Богунов (Ременяк 71)
Запасні: Ольховий, Сасовський, Михавко, Киричок, Михайлів Р., Бєляєв
Ворскла: Ісенко, Бацула, Кравець, Скляр (Рамірес 90+2, Пердута, Павлюк, Челядін (Черниш 81), Кане (Лопес 85), Нестеренко (Кулаковський 90+1), Сефері, Степанюк
Запасні: Домолега, Крупський, Яворський, Ізотов, Олійник
Попередження: Бацула 51, Мишенко 56
Раніше Зоря розгромила Металіст.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!