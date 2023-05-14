Зоря розгромила Металіст у 26 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Зоря здобула розгромну перемогу над Металістом у межах 26-го туру УПЛ.
Матч завершився з рахунком 0:5 на користь луганців. Харків'яни грали в меншості з 31-ї хвилини матчу.
Чемпіонат України - Перша ліга
26 тур, 14 травня
Металіст - Зоря 0:5 (0:4)
Голи: 0:1 - автогол Мізюк, 0:2 - 10 Герреро, 0:3 - 21 Шахов, 0:4 - 27 Імереков, 0:5 - 85 Бражко (пен)
Склади команд:
Металіст: Єрмолов, Коррал, Мизюк, Ралюченко, Романюк (Влага 82), Демченко, Панасенко (Багачанський 46), Картушов (Рязанцев, 46), Чідомере (Ніколишин 33), Наумець (Синчук 87), Прядун
Запасні: Костик, Шумілов, Самуель, Чайковський, Вернаттус
Зоря: Сапутін, Імереков, Батагов, Бутко, Вантух (Снурніцин 46), Бражко, Шахов, Булеца (Мишньов 66), Антюх (Хахльов 66), Русин (Погорілий 46), Гереро (Полегенько 77)
Запасні: Кучерук, Турбаєвський, Сміян, Мороховець, Почапський
Нереалізований пенальті: Булеца 33
Попередження: Прядун 49, Снурніцин 52, Мізюк 56, Ніколишин 58, Рязанцев 76,
Вилучення: Демченко 31
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