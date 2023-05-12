У Базеля зміниться головний тренер

Джерело - Чемпіон.
Після сенсаційної перемоги над Фіорентиною (2:1) у першому матчі 1/2 фіналу Ліги конференцій керівництво Базеля призначило нового головного тренера.
Про це повідомляє пресслужба швейцарського клубу.
Ним став німецький фахівець Тімо Шульц - з ним уклали дворічний контракт. Шульц приступить до своїх обов'язків уже з наступного сезону. До цього 45-річний Шульц працював у клубі другого дивізіону Бундесліги Санкт-Паулі.
Наразі виконувачем обов'язків головного тренера Базеля є німець Гайко Фогель. Команда посідає 5-те місце у турнірній таблиці чемпіонату Швейцарії, набравши 42 очки.
✍️ Sali Timo 🔴🔵— FC Basel 1893 (@FCBasel1893) May 12, 2023
Timo Schultz wird ab der kommenden Saison unser neuer Cheftrainer. Er unterschreibt für 2️⃣ Jahre. Herzlich willkommen!
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