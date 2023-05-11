Діалло зіграє за збірну Сенегалу на чемпіонаті світу U20

З 20 травня по 11 червня в Аргентині пройде чемпіонат світу серед команд U20.

Вінгер київського Динамо Самба Діалло зіграє за збірну Сенегалу на чемпіонаті світу серед команд U20, який відбудеться в Аргентині.

Про це повідомляє пресслжба київського клубу.

Суперниками Сенегалу на груповому етапі будуть збірні Японії, Ізраїля та Колумбії.

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У нинішньому сезоні Діалло вийшов на поле у двох матчах основної команди Динамо - у Лізі Європи проти АЕКа з Ларнаки та у чемпіонаті України проти харківського Металіста. У складі Динамо U19 у розіграші 2022/2023 Самба провів 9 матчів і забив 4 м'ячі.

Цього року Діалло зі збірною Сенегалу U20 став чемпіоном Африки.

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