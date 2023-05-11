Лаутаро: Інтер повинний був краще зіграти у другому таймі

Джерело - tribuna.com.
Інтер знизив інтенсивність у другому таймі півфінального матчу Ліги чемпіонів проти Мілана.
Про це розповів нападник "нерадзурі" Лаутаро Мартінес
"У нас був правильний підхід, а два голи дали нам спокій. Але ми повинні були зіграти краще в другому таймі, але знизили інтенсивність.
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Для нас це важливий результат, але робота тільки почалася. Це дербі, а деталі завжди мають значення. Треба зараз думати про Серію А, а потім зосередимося на матчі-відповіді", - сказав Мартінес.
Матч-відповідь відбудеться 16 травня.
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