Реал має намір підписати досвідченого півзахисника

Реал влітку 2024 року планує підписати нового хавбека після того, як свої кар’єри, ймовірно, завершать Тоні Кроос та Лука Модрич.

Про це повідомляють журналіст Філіпп Кесслер.

Мадридці вважають, що молодим гравцям півзахисту потрібен буде досвідчений партнер, який "поведе за собою".

Клуб розглядає Йозуа Кімміха, чий контракт з Баварією спливає у 2025-му.

