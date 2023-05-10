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Вінісіус повторив рекордний результат Роналду у Лізі чемпіонів

Вінісіус відзначився голом у першому матчі проти Манчестер Сіті
Сьогодні 08:54 183 0
Вінісіус повторив рекордний результат Роналду у Лізі чемпіонів
Фото - gettyimages
#Реал Мадрид, #Кріштіану Роналду, #Вінісіус Жуніор

Джерело - Opta.

Мадридський Реал вдома зіграв внічию з Манчестер Сіті у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів 2022/23.

Про це повідомляє Opta.

У складі господарів поля автором гола став бразильський вінгер Вінісіус Жуніор.

Вразивши ворота "містян" Манчестера, гравець Реала повторив рекорд Кріштіану Роналду за кількістю результативних дій. Вінісіус Жуніор має на своєму рахунку гольові дії у кожному з останніх 11-ти матчів команди в Лізі чемпіонів, коли він виходив у стартовому складі. Він забив 8 голів і зробив 5 асистів.

Актуально: Реал Мадрид - Манчестер Сіті: відео голів і огляд матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

У 2017-2018 роках подібна серія вдалася Кріштіану Роналду, коли він також захищав кольори Реала.

Раніше Анчелотті оцінив нічию з Манчестер Сіті.

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