Реал зіграв внічию з Манчестер Сіті в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Де Брейне відповів на гол Жуніора

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал вдома зіграв внічию з Манчестер Сіті у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів 2022/23 з футболу.

Матч завершився з рахунком 1:1. У першому таймі матчу з передачі Камавінги Жуніор відкрив рахунок. У середині другого тайму Гюндоган асистував Де Брейне, який зрівняв рахунок. Матч-відповідь відбудеться 17 травня.

10 та 16 травня в іншому півфінальному протистоянні Ліги чемпіонів зустрінуться італійські клуби Мілан та Інтер.

Ліга чемпіонів

1/2 фіналу, перший матч

9 травня

Реал (Іспанія) - Манчестер Сіті (Англія) 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 36 Жуніор, 1:1 - 67 Де Брейне

Реал: Куртуа, Карвахаль, Рюдігер, Алаба, Камавінга, Вальверде, Кроос (Чуамені, 84), Модрич (Начо, 87), Родріго (Асенсіо, 81), Бензема, Вінісіус

Манчестер Сіті: Едерсон, Вокер, Рубен Діаш, Аканджі, Стоунс, Родрі, Бернарду Сілва, де Брюйне, Гюндоган, Гриліш, Голанд

Попередження: Кроос, 45+2; Камавінга, 79 - Гюндоган, 71; Сілва, 86.