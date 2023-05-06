Піолі: Лаціо виглядав втомленим

Гравці Мілана здобули важливу перемогу над Лаціо у 34 турі Серії А.

Про це розповів головний тренер міланського клубу Стефано Піолі.

"Ми задоволені гарною грою, тому що ми наближаємося до кінця сезону і не задоволені своїм місцем. Саме тому цей матч був дуже важливим для нас.

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Ми були свіжими фізично, тому що ми дали відпочити багатьом гравцям серед тижня, тоді як Лаціо виглядав втомленим. Тепер є кілька днів, щоб відновитись.

Крім того, гра ввечері, а не о 15.00 в цю пору року також має велике значення. Ми будемо готові до матчу з Інтером", — сказав Піолі.