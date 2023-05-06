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Лемпард: Перемога над Борнмутом - крок вперед для хлопців

Френк Лемпард прокоментував перемогу над Борнмутом
Сьогодні 22:40 158 0
Лемпард: Перемога над Борнмутом - крок вперед для хлопців
Фото - gettyimages
#Лемпард, #Челсі

Джерело - tribuna.com.

Челсі здобув важливу перемогу у грі 35 туру АПЛ проти Борнмута.

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Френк Лемпард.

"Я щасливий. Ми перемогли після важкої серії, це був важкий рік, і у нас багато роботи. Але гра та результат справді хороші, ми заслужили перемогу. Це гарний крок вперед для хлопців. Наполегливо працювати й перемогти там, де було важко багатьом командам цього року.  Я дуже радий.

У сучасній грі заміни мають величезне значення. У нашій команді важливо, щоб люди відчували, що вони можуть вийти на поле і вплинути на гру. Ми працювали над цим, і я думаю, що кожен з них зробив це.

Зазвичай у Челсі один або двоє гравців долучаються до групи, а тепер у нас їх більше. Зрозуміло, що нам як групі може бути важко знайти ритм і впевненість. Це перший крок, але у нас є таланти, і гравці повинні згуртуватись, щоб привести нас туди, куди ми хочемо бути", - сказав Лемпард.

Нагадаємо, Мудрик отримав низьку оцінку за матч з Борнмутом.

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