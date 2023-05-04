Головне
Шахтар мінімально переграв Минай у 24 турі УПЛ
Вчора 14:49 933
Шовковський – найкращий тренер 24 туру УПЛ
Сьогодні 20:39 171
Динамо переграло Ворсклу у 24 турі УПЛ
Сьогодні 17:39 728
Рексем — справжня голлівудська історія: як Раян Рейнольдс та Роб МакЕлгенні покінчили з 15-річним стражданням
Сьогодні 15:51 437
Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію
Сьогодні 15:41 14218
Металіст 1925 та Рух зіграли внічию в 24 турі УПЛ
Сьогодні 14:57 256
Інгулець в меншості втримав нічию з Кривбасом у 24 турі УПЛ
Сьогодні 14:55 269
Мотор став чемпіоном України в 11 раз поспіль
Сьогодні 12:16 496
Голанд став рекордсменом АПЛ за кількістю голів за сезон
Сьогодні 09:40 668
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ
Сьогодні 08:41 1463
Прямі трансляції

Поворознюк назвав причину перенесення матчу з Шахтарем у Львів

Олександр Поворознюк прокоментував рішення зіграти номінально домашній матч УПЛ проти Шахтаря у Львові.
Сьогодні 19:10 488 0
Поворознюк назвав причину перенесення матчу з Шахтарем у Львів
#Інгулець, #Олександр Поворознюк, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Президент Інгульця Олександр Поворознюк сам бажав перенести матч проти Шахтаря у Львів.

Про це він розповів на особистому YouTube-каналі.

"По-перше, це справді буде так. Тільки я не розумію – я ще жодного листа не давав, а про це знає вже вся Україна. Справді буде так, тому що я так вирішив. Я – людина, яка фінансує клуб. Вважаю так – так і буде. А якщо комусь вже дуже цікаво, то є на це суб'єктивні причини.

Хочу навіть це пояснити, я не боюся. У нас є 2 автобуси, в одному з яких коробка на межі. Цю коробку можна зробити лише у Львові. Потрібно поїхати, залишити мінімум на тиждень автобус. Ось ми самі і попросили Шахтар, щоб ми приїхали на Рух, залишили автобус, пожили там тиждень. Його відремонтують, і ми спокійно поїдемо додому. Не відремонтують – поїдемо потягом. Це таке рішення. А то виходить, щоб знайти в чомусь своє підґрунтя.

В чому різниця? СК Дніпро-1 до нас телефонував та просив приїхати до Ужгорода. Якби це було у Львові, то ми б з Дніпром-1 так домовилися, якби він пішов нам на зустріч. Шахтар попросили ми.

Візьміть на рівні УПЛ та УАФ, ухваліть рішення, накладіть табу, що домовленостей не може бути, жодних Львова, Києва, Ужгорода. Рішення немає – отже, два президенти мають варіант домовитися. Тим більше, що ініціатива була від мене. Я так просив, мені так вигідно.

Ви говорили всі про Динамо, що Поворознюк домовився зі Суркісом про результат. Ми приїхали до Києва, хлопнули їх та поїхали. Думаю, що всі питання закриються тоді, коли ми приїдемо до Львова, тріснемо Шахтар і поїдемо до Петрова. Не можу зрозуміти, за що ви переживаєте? Чи ви хочете взяти участь у фінансуванні футбольного клубу Інгулець? Ну тоді телефонуйте, будемо разом вирішувати питання", – заявив Поворознюк.

Нагадаємо, Шахтар зіграє виїзний з Інгульцем на Арені Львів.

Коментарі ()
Популярне зараз
Інтер знищив Верону, Мілан врятувався у грі з Кремонезе: результати 33 туру Серії А Інтер знищив Верону, Мілан врятувався у грі з Кремонезе: результати 33 туру Серії А 1029
Манчестер Сіті - Вест Гем: де дивитися матч АПЛ Манчестер Сіті - Вест Гем: де дивитися матч АПЛ 1052
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ 88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ 1463
Ворскла - Динамо: де дивитися матч УПЛ Ворскла - Динамо: де дивитися матч УПЛ 2526 3
Під час матчу Дніпро-1 - Металіст зафіксували нетипово високий рух ставок Під час матчу Дніпро-1 - Металіст зафіксували нетипово високий рух ставок 989
Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію 14218
Рекомендуємо
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 1370
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 20467
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 113550
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 24234
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 35349 1
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 109532