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Чотири клуби Першої ліги провели зустріч з Павелком

Обговорювали VAR
Сьогодні 18:44 212 0
Чотири клуби Першої ліги провели зустріч з Павелком
#VAR, #Андрій Павелко

Джерело - Профутбол Digital.

Президенти Полісся, Оболоні, Карпат та ЛНЗ зустрілися з головою УАФ Андрієм Павелком та обговорили VAR.

Про хід зустрічі розповів власник Полісся Геннадій Буткевич.

"Я ж дав обіцянку, що буде VAR, придбаю його та віддам федерації. Обговорювали варіанти, щоб максимально був VAR у Першій лізі. У четвірки команд. Поки я ще не купив машину, ми розмовляли з Павелком, щоб у Першій лізі був VAR.

Фінанси? Звичайно, такі гроші на VAR – це хороший бюджет, але хочеться, щоб було менше питань до суддівства, тому має бути на кожній грі VAR", – вважає Буткевич.

Раніше Полісся переграло ЛНЗ.

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