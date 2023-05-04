Чотири клуби Першої ліги провели зустріч з Павелком

Президенти Полісся, Оболоні, Карпат та ЛНЗ зустрілися з головою УАФ Андрієм Павелком та обговорили VAR.

Про хід зустрічі розповів власник Полісся Геннадій Буткевич.

"Я ж дав обіцянку, що буде VAR, придбаю його та віддам федерації. Обговорювали варіанти, щоб максимально був VAR у Першій лізі. У четвірки команд. Поки я ще не купив машину, ми розмовляли з Павелком, щоб у Першій лізі був VAR.

Фінанси? Звичайно, такі гроші на VAR – це хороший бюджет, але хочеться, щоб було менше питань до суддівства, тому має бути на кожній грі VAR", – вважає Буткевич.