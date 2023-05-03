Йовичевич: Різниця між командами була мінімум на чотири голи

Шахтар повністю переграв Минай у матчі 24 туру УПЛ.

Про це розповів головний тренер "гірників" Ігор Йовичевич.

"Перш за все вітаю команду з перемогою, з дуже важливими трьома очками. Наприкінці чемпіонату вони є ключовими, бо зростає відповідальність, стрес, напруга. Психологічний момент виходить на перший план, а не лише тактика – як зуміти грати ці напружені матчі, що ведуть тебе все ближче й ближче до цілі, яку ми ставимо перед собою. Ми і ще пару клубів, що б’ються за найвище місце. Це дуже велика напруга, і треба вміти та знати, як грати такі матчі.

По грі, вважаю, що заслужено перемогли. По грі. Бо можу чесно сказати, що в перші 60 хвилин різниця могла бути мінімум у чотири м’ячі між Шахтарем та Минаєм сьогодні. Так, реалізація підвела, але комбінаторика, взаємодія футболістів, те, як проводили певні речі, що робили на тренуванні, – це нам дозволило розірвати насичену лінію Миная, де габаритні футболісти захоплюють зони в першому блоці. Але ми зуміли створювати моменти, і тільки цей останній удар нас підвів, аби ми зараз могли сказати з великою усмішкою, що це був топовий матч.

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Проте є деякі ситуації, з якими маємо жити, набиратися певного досвіду: коли в останні 10–15 хвилин є стрес, через який маємо вчитися контролювати емоції, щоб десь одна "пуля" не залетіла і не стала смертельною для нашої перемоги в матчі. Наприклад, була ситуація в першому таймі, я ще не бачив її, але сказали, що був гол. Не знаю, бо не дивлюся матчі одразу, а тільки наступного дня. Але перед тим я теж бачив фол на Траоре, що, на мою думку, був. Як би там не було, це ситуація, де "Минай" та їхній головний тренер 100 відсотків мають претензії до моменту. Але по грі, як я й казав, це мала бути різниця у чотири голи, і ми зараз узагалі не говорили б про той епізод. Головне – це три дуже важливі очки, і ми йдемо вперед", - відзначив Йовичевич.