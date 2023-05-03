Срна: Гол Миная був чистим

Минай забив чистий гол Шахтарю наприкінці першого тайму гри 24 туру УПЛ.

Про це розповів спортивний директор "гірників" Дарійо Срна.

"Нам завжди важко грати проти "Миная" та Володимира Шарана – це чудовий тренер і гарна команда. Але ми сьогодні могли забити чотири-п’ять м’ячів. І треба бути чесними та визнати, що гол Миная був чистим. Але до цього був такий же чистий фол на Траоре, тому виходить, що суддя в одному моменті припустився двох помилок.

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Вважаю, усім було б легше, якби був VAR на матчі. Система VAR має бути плюс-мінус на кожній грі, де є команди, які ведуть боротьбу за чемпіонство. Ось і все. Рухаємося далі, важко буде до самого кінця. А судді – теж люди, які помиляються. Просто повторю, що з VAR було б набагато легше", - відзначив Срна.