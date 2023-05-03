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Срна: Гол Миная був чистим

Дарійо Срна прокоментував скандальний епізод у матчі Шахтар - Минай
Сьогодні 19:30 536 0
Срна: Гол Миная був чистим
#Минай, #Шахтар, #Дарійо Срна

Джерело - shakhtar.com.

Минай забив чистий гол Шахтарю наприкінці першого тайму гри 24 туру УПЛ.

Про це розповів спортивний директор "гірників" Дарійо Срна.

"Нам завжди важко грати проти "Миная" та Володимира Шарана – це чудовий тренер і гарна команда. Але ми сьогодні могли забити чотири-п’ять м’ячів. І треба бути чесними та визнати, що гол Миная був чистим. Але до цього був такий же чистий фол на Траоре, тому виходить, що суддя в одному моменті припустився двох помилок.

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Вважаю, усім було б легше, якби був VAR на матчі. Система VAR має бути плюс-мінус на кожній грі, де є команди, які ведуть боротьбу за чемпіонство. Ось і все. Рухаємося далі, важко буде до самого кінця. А судді – теж люди, які помиляються. Просто повторю, що з VAR було б набагато легше", - відзначив Срна.

Нагадаємо, у кінці першого тайму Дмитро Нємчанінов забив гол, який не зарахував арбітр Микола Балакін.

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