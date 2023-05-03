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Зоря - Верес 1:0: огляд матчу

Огляд матчу Зоря - Верес
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Зоря - Верес 1:0: огляд матчу
#Верес, #Зоря, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Зоря здобула мінімальну перемогу над Вересом у межах 24-го туру УПЛ.

Чемпіонат України - УПЛ
24 тур, 3 травня

Зоря - Верес 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 54 Імереков

Вилучення: Ющишин 19

Бражко, 37, Імереков, 80 – Г.Пасіч, 58, Вірт, 81 

Зоря: Сапутін – Батагов, Імереков, Бутко, Вантух, Бражко, Шахов, Булеца (Дришлюк, 89), Антюх (Мишньов, 63), Русин, Герреро (Нагнойний, 89).

Верес: Ющишин – Балан, Курко, Вовченко, Г.Пасіч, Лебеденко, Кучеров, Блізніченко (Дахновський, 67), Ст.Шарай (Когут, 21), В.Шарай, Шестаков (Гайдучик, 67).

Раніше Шахтар мінімально переграв Минай, Чорноморець розгромив Колос, а Дніпро-1 декласував Металіст.

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