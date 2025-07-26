Тур де Франс. Гроувз із відриву виграв 20 етап

Австралійський велогонщик команди Alpecin Deceuninck Кейден Гроувз із відриву став переможцем передостаннього, 20 етапу Тур де Франс-2025. Сьогодні, 26 липня, гонщики подолали 184 км горбистої дистанції з Нантюа до Понтарльє.

Маршрут 20 етапу Тур де Франс-2025 letour.fr

Гроувз завдяки сольній атаці з відриву за 17 км до фінішу на 55 секунд випередив нідерландця Франка Ван ден Брука з Picnic Post NL. Топ-3 замкнув ще один нідерландець Паскаль Енкхорн із Soudal Quick Step. Для австралійця це перша в кар’єрі перемога на Тур де Франс та сумарно десята на Гран турах за кар’єру: раніше він виграв 7 етапів на Вуельті та 2 – на Джиро.

Жовту майку лідера загального заліку зберіг словенець Тадей Погачар із команди UAE Emirates. Француз Жордан Жега завдяки участі у відриві дня потіснив Бена О'Коннора з 10 місця в генеральній класифікації Туру.

Результати 20 етапу:

Загальний залік:

Вчора, 25 липня, 19 етап виграв Таймен Аренсман. У неділю, 27 липня, Тур де Франс-2025 завершиться 132-кілометровим рівнинним етапом з Мант-ля-Вілля до Парижа.