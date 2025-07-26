Сьомий трансфер у міжсезоння: Бетіс підписав аргентинського захисника

Іспанський Бетіс оголосив про підписання центрального захисника Валентіно Гомеса.

Про це інформує сайт іспанців.

Гравець приєднався до Бетіса на правах вільного агента. Гомес підписав із командою довгостроковий контракт, розрахований до літа 2030 року.

Це стало сьомим трансфером клубу в поточне міжсезоння. Вихованець Велес Сарсфілд, Гомес дебютував у першій команді в 18 років.

Він відіграв ключову роль у перемозі клубу в аргентинському Першому дивізіоні (2023/24) та здобутті Міжнародного Суперкубка (2024/25). На міжнародному рівні захисник є основним гравцем молодіжної збірної Аргентини (U-20), де регулярно виходить у стартовому складі.

Раніше Атлетико продав вінгера в Бетіс.