Філіппов: У Санта Коломи багато гравців із гарною школою

Форвард житомирського Полісся Олександр Філіппов оцінив рівень андорської Санта Коломи, якій команда Руслана Ротаня програла 1:2 в Лізі конференцій.

Слова нападника наводить FootballHub.

"Чим здивував суперник? Ви знаєте, наші експерти там говорять "Андорра, Андорра", а там багато гравців із гарною школою і вони трохи краще зіграні зараз, а ми тільки починаємо шлях із новим тренером. У нас було багато помилок, але нам ще потрібен час", – заявив Філіппов.

Нагадаємо, в четвер, 24 липня, Олександрія у формально домашньому першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій програла Санта Коломі 1:2. Матч-відповідь відбудеться 31 липня.

Для Філіппова матч проти Санта Коломи був дебютним у складі Полісся.