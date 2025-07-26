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Філіппов: У Санта Коломи багато гравців із гарною школою

Олег Дідух — 26 липня 2025, 17:55
Філіппов: У Санта Коломи багато гравців із гарною школою
Олександр Філіппов
ФК Полісся

Форвард житомирського Полісся Олександр Філіппов оцінив рівень андорської Санта Коломи, якій команда Руслана Ротаня програла 1:2 в Лізі конференцій.

Слова нападника наводить FootballHub.

"Чим здивував суперник? Ви знаєте, наші експерти там говорять "Андорра, Андорра", а там багато гравців із гарною школою і вони трохи краще зіграні зараз, а ми тільки починаємо шлях із новим тренером. У нас було багато помилок, але нам ще потрібен час", – заявив Філіппов.

Нагадаємо, в четвер, 24 липня, Олександрія у формально домашньому першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій програла Санта Коломі 1:2. Матч-відповідь відбудеться 31 липня.

Для Філіппова матч проти Санта Коломи був дебютним у складі Полісся.

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