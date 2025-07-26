Чемпіон України оголосив про підписання двох новачків

Голкіпер Влад Швець та універсал Максим Малиновський стали гравцями столичного ХІТа.

Про це інформує пресслужба клубу.

21-річний Малиновський у минулому сезоні виступав за Аврору, з якою став віцечемпіоном України. До цього протягом чотирьох сезонів грав за Кардинал-Рівне.

В складі ХІТа універсал гратиме під 20 номером.

Голкіперу Владиславу Швецю 18 років. Він є вихованцем рівненського Кардинала. Протягом двох останніх сезонів грав за in.IT.

Швець – голкіпер юнацької збірної України з футзалу, яка кваліфікувалася у фінальну частину ЄВРО-2025 (U-19). В новому клубі Владислав обрав 28 номер.

Нагадаємо, що ХІТ у минулому сезоні став чемпіоном України.

Раніше клуб оголосив про призначення Сергія Журби головним тренером.