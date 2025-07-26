Витратять понад мільярд: Сан-Антоніо Сперс побудує нову арену

Сан-Антоніо Сперс оголосили про масштабну інвестицію в розмірі понад 1 мільярд доларів для реалізації проєкту Marvel, який передбачає будівництво нової сучасної арени в центрі міста.

Про це пише Basket News.

Згідно з планом, Spurs Sports & Entertainment (SS&E) виділить 500 мільйонів доларів на зведення надсучасної арени, гарантуючи покриття будь-яких додаткових витрат. Ще 500 мільйонів доларів піде на приватну забудову території навколо арени, а 60 мільйонів доларів буде спрямовано на громадські ініціативи, зокрема підтримку освіти, забезпечення доступних квитків та розвиток малого бізнесу.

Вартість нової арени оцінюється в межах 1,2–1,5 мільярда доларів. До завершення будівництва команда продовжить виступати на арені Frost Bank Center, контракт із якою діє до 2032 року.

Раніше стало відомо, що перспективний захисник уклав контракт із Сан-Антоніо.