Баварія запропонує Павару новий контракт

Джерело - FabrizioRomano.
Баварія має намір запропонувати новий контракт захиснику Бенжамену Павару.
Про це повідомив спортивний директор мюнхенців Хасан Саліхаміджич.
“Ми обговоримо з Бенжаменом Паваром новий контракт – подивимося на його відчуття, щоб ухвалити рішення. Я щасливий, що він з нами, у нього все добре, і його виступи дуже хороші”, – сказав Саліхаміджич.
Контракт 27-річного захисника розрахований до літа 2024 року. Цього сезону Павар провів 39 матчів за Баварію, забивши 7 голів і віддавши один асист.
Раніше Баварія розгромила Герту.
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