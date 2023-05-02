Баварія запропонує Павару новий контракт

Баварія має намір запропонувати новий контракт захиснику Бенжамену Павару.

Про це повідомив спортивний директор мюнхенців Хасан Саліхаміджич.

“Ми обговоримо з Бенжаменом Паваром новий контракт – подивимося на його відчуття, щоб ухвалити рішення. Я щасливий, що він з нами, у нього все добре, і його виступи дуже хороші”, – сказав Саліхаміджич.