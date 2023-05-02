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Баварія запропонує Павару новий контракт

Баварія запропонує Павару новий контракт
Сьогодні 14:41 189 0
Баварія запропонує Павару новий контракт
Фото - gettyimages
#Баварія, #Павар

Джерело - FabrizioRomano.

Баварія має намір запропонувати новий контракт захиснику Бенжамену Павару.

Про це повідомив спортивний директор мюнхенців Хасан Саліхаміджич.

“Ми обговоримо з Бенжаменом Паваром новий контракт – подивимося на його відчуття, щоб ухвалити рішення. Я щасливий, що він з нами, у нього все добре, і його виступи дуже хороші”, – сказав Саліхаміджич.

Контракт 27-річного захисника розрахований до літа 2024 року. Цього сезону Павар провів 39 матчів за Баварію, забивши 7 голів і віддавши один асист.

Раніше Баварія розгромила Герту.

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