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Невілл назвав найбільш недооціненого гравця в АПЛ

Гарі Невілл прокоментував гру Ілкая Гюндогана
Сьогодні 17:58 260 0
Невілл назвав найбільш недооціненого гравця в АПЛ
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Гюндоган, #Манчестер Сіті, #Гарі Невілл

Джерело - isport.ua.

Хавбек Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган є найбільш недооціненим футболістом АПЛ.

Про це розповів ексгравець Манчестер Юнайтед Гарі Невілл в інтерв'ю Sky Sports.

"Говорячи про самого недооціненого футболіста в лізі, ви напевно згадали б його, тому що він абсолютно фантастичний гравець для Сіті.

Півзахист, що складається з нього, Родрі та де Брюйне, безумовно, найкращий. Родрі теж життєво важливий для Сіті, але Гюндоган пов'язує атаку та оборону, він блискучий гравець і його надзвичайно поважають товариші по команді. З того часу, як Пеп Гвардіола перестав ротувати і, якщо хочете, валяти дурня з четвіркою захисників, Бернарду Сілве ліворуч в обороні та своїми основними гравцями, він, як і раніше, один з найважливіших гравців команди", – сказав Невілл 

У поточному сезоні на рахунку 32-річного німця чотири голи та три асисти у 28 матчах АПЛ.

Раніше Барселона активізувала переговори з Гюндоганом.

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