Невілл назвав найбільш недооціненого гравця в АПЛ

Хавбек Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган є найбільш недооціненим футболістом АПЛ.

Про це розповів ексгравець Манчестер Юнайтед Гарі Невілл в інтерв'ю Sky Sports.

"Говорячи про самого недооціненого футболіста в лізі, ви напевно згадали б його, тому що він абсолютно фантастичний гравець для Сіті.

Півзахист, що складається з нього, Родрі та де Брюйне, безумовно, найкращий. Родрі теж життєво важливий для Сіті, але Гюндоган пов'язує атаку та оборону, він блискучий гравець і його надзвичайно поважають товариші по команді. З того часу, як Пеп Гвардіола перестав ротувати і, якщо хочете, валяти дурня з четвіркою захисників, Бернарду Сілве ліворуч в обороні та своїми основними гравцями, він, як і раніше, один з найважливіших гравців команди", – сказав Невілл