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Барселона активізувала переговори з Гюндоганом

Ілкай Гюндоган може змінити клубну прописку наприкінці поточного сезону на правах вільного агента
Сьогодні 21:25 105 0
Барселона активізувала переговори з Гюндоганом
Фото - gettyimages
#Барселона, #Гюндоган, #Манчестер Сіті, #Футбольні трансфери

Джерело - football.ua.

Півзахисник Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган може влітку перейти у Барселону.

Про це повідомляє ESPN.

Барселона в останні кілька тижнів активізувала переговори з гравцем щодо можливого літнього переходу. Переговори поки що знаходяться на початковій стадії, але Гюндоган готовий до діалогу з Барселоною, якщо умови будуть вигідними для обох сторін.

У поточному сезоні Ілкай Гюндоган провів за Манчестер Сіті 37 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 4 голи та віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо, Мессі хоче влітку перейти у Барселону.

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