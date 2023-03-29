Барселона активізувала переговори з Гюндоганом

Ілкай Гюндоган може змінити клубну прописку наприкінці поточного сезону на правах вільного агента

Півзахисник Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган може влітку перейти у Барселону.

Про це повідомляє ESPN.

Барселона в останні кілька тижнів активізувала переговори з гравцем щодо можливого літнього переходу. Переговори поки що знаходяться на початковій стадії, але Гюндоган готовий до діалогу з Барселоною, якщо умови будуть вигідними для обох сторін.

У поточному сезоні Ілкай Гюндоган провів за Манчестер Сіті 37 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 4 голи та віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо, Мессі хоче влітку перейти у Барселону.