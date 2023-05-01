Бос може стати новим головним тренером Аякса

Зараз команду очолює Джонні Гейтінга

Джерело - Чемпіон.

Новим головним тренером Аякса може стати нідерландський наставник Петер Бос.

Про це повідомляє Football Transfer News.

Амстердамський клуб контактував зі спеціалістом щодо можливої співпраці.

Зараз команду очолює Джонні Гейтінга.

#Ajax have made an approach to Peter Bosz to become their new head coach. — Football Transfer News (@FTransferNews) April 30, 2023

Нещодавно ПСВ здолав Аякс у серії пенальті та став переможцем Кубка Нідерландів.

Нагадаємо, Ліон звільнив Петера Боcа.

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