Бос може стати новим головним тренером Аякса

Джерело - Чемпіон.
Новим головним тренером Аякса може стати нідерландський наставник Петер Бос.
Про це повідомляє Football Transfer News.
Амстердамський клуб контактував зі спеціалістом щодо можливої співпраці.
Зараз команду очолює Джонні Гейтінга.
#Ajax have made an approach to Peter Bosz to become their new head coach.— Football Transfer News (@FTransferNews) April 30, 2023
Нещодавно ПСВ здолав Аякс у серії пенальті та став переможцем Кубка Нідерландів.
Нагадаємо, Ліон звільнив Петера Боcа.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!