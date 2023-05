Бос може стати новим головним тренером Аякса

Новим головним тренером Аякса може стати нідерландський наставник Петер Бос.

Про це повідомляє Football Transfer News.

Амстердамський клуб контактував зі спеціалістом щодо можливої співпраці.

Зараз команду очолює Джонні Гейтінга.

#Ajax have made an approach to Peter Bosz to become their new head coach.