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Бос може стати новим головним тренером Аякса

Зараз команду очолює Джонні Гейтінга
Сьогодні 13:58 317 0
Бос може стати новим головним тренером Аякса
#Аякс, #Бос

Джерело - Чемпіон.

Новим головним тренером Аякса може стати нідерландський наставник Петер Бос.

Про це повідомляє Football Transfer News.

Амстердамський клуб контактував зі спеціалістом щодо можливої співпраці.

Зараз команду очолює Джонні Гейтінга.

Нещодавно ПСВ здолав Аякс у серії пенальті та став переможцем Кубка Нідерландів.

Нагадаємо, Ліон звільнив Петера Боcа.

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