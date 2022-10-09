Петер Бос більше не є головним тренером Ліона.

Про це повідомляє журналіст RMC Sport Фабріс Гокінс.

Його від'їзд відбувся вчора після зустрічі з керівництвом. Клаудіо Касапа призначений виконувачем обов'язків.

Раніше була інформація, що Лоран Блан є головною кандидатурою на заміну Босу. Йому підготували контракт до 2024 року.

Після 10 зіграних матчів ліонці посідають 7-е місце в чемпіонаті Франції.

Під керівництвом 58-річного нідерландця французький клуб в поточному сезоні Ліги 1 набрав 14 очок: 4 перемоги, 2 нічиї та 4 поразки.

В останніх 5 зустрічах Ліон набрав одне очко. В останньому матчі Ліон зіграв внічию з Тулузою (1:1).

Бос очолив французький клуб в кінці травня минулого року, контракт з ним розрахований до кінця сезону.