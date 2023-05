Нападник Вотфорда Жоао Педро близький до переходу в Брайтон.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Угода вже досягнута. Всі документи підписані, футболіст пройшов медогляд.

Найближчим часом клуб має оголосити про перехід.

Official announcement is imminent for João Pedro as new Brighton player. It will take place very soon as all documents are signed and medical are completed as revealed last week. 🔵🇧🇷 #BHAFC



Long term deal signed, £30m to Watford; he will join on July 1. pic.twitter.com/TN2bB0zgeP