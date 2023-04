Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне пропустить матч 34-го туру АПЛ проти Фулгема

Про це повідомив журналіст Сем Лі.

Причина відсутності футболіста в заявці "містян" наразі невідома.

De Bruyne not with the squad today